Alberto Scagni si è risvegliato dal coma: «Ma non può ancora essere estubato». Come sta dopo il pestaggio in cella L'uomo che uccise la sorella Alice, condannato a 24 anni, lo scorso 22 novembre è stato pestato in carcere da due detenuti magrebini







di Redazione web Alberto Scagni, il 42enne condannato a 24 anni e 6 mesi per l'omicidio della sorella Alice Scagni a Genova, è uscito dal coma farmacologico a venti giorni dall'aggressione choc da parte di due detenuti magrebini, suoi compagni di cella, nel carcere di Valle Armea a Sanremo (Imperia) il 22 novembre scorso. Alberto Scagni è uscito dal coma Il primario di Rianimazione di Asl 1 ha reso noto che è stata aperta una "finestra neurologica" che consiste nella momentanea interruzione della sedazione in infusione continua, così da poter valutare lo stato neurologico e "successivamente passare a un eventuale svezzamento dalla ventilazione meccanica". Scagni si è quindi risvegliato ed ha eseguito ordini semplici, ma non è ancora nelle condizioni di essere estubato. Stamattina, inoltre, è stato sottoposto a un ecografia dell'addome, che è risultata nella norma. In seguito all'aggressione è stato operato due volte al viso per una una frattura multipla del naso e una alla laringe. Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Dicembre 2023, 16:27

