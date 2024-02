Papà violenta le figlie minorenni per anni e le paga per il silenzio. Arrestato grazie alle compagne di classe di una delle sorelline Anche la madre si è poi decisa a sporgere denuncia nei confronti del marito per le violenze sessuali subite dalle figlie







di Redazione web Due sorelline hanno subito per anni gli abusi sessuali del papà che ha comprato il loro silenzio con piccole somme di denaro. Questa l'accusa nei confronti di un 45enne residente nella bassa Bergamasca e di orgine romena. Le violenze sono venute alla luce solo grazie alle confidenze fatte da una delle due vittime alle compagne di classe. La denuncia delle amiche Le indagini dei Carabinieri, condotte dal marzo 2023 ai giorni scorsi, si sono rese difficoltose a causa «del ragionevole timore da parte delle vittime e della madre, moglie dell'odierno indagato, di essere scoperte dall'uomo», spiega una nota dell'Arma, come peraltro già avvenuto nel 2021 in pregresse indagini sul caso della questura di Bergamo. Le loro testimonianze hanno consentito di raccogliere elementi che ora hanno portato all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell'uomo. Le due figlie sono state sottoposte a una audizione protetta con il supporto di una psicologa e anche la madre si è poi decisa a sporgere denuncia nei confronti del marito per le violenze sessuali subite dalle figlie. Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Febbraio 2024, 10:52

