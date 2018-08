Rischia di annegare nel canale Villoresi: grave un 12enne

MILANO -originario del Pakistan, salvato all'ultimo mentre stava per annegare nelle acque del canale Villoresi , alle porte del Parco delle Groane, dove il canale si divide in rivoli di corrente molto forte. Il 12enne è ricoverato all'ospedale San Raffaele. L'episodio è successo domenica sera.

Resta da chiarire cosa sia successo e il perché il bambino si trovasse in acqua. Tra le ipotesi la più accreditata è quella che il 12enne si sia tuffato nel canale mentre giocava con gli amici per rinfrescarsi dal caldo torrido d'agosto ma al momento non si esclude nessuna pista.

ed era in arresto cardiacircolatorio: poi i soccorritori sono riusciti a far riprendere il battito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, gli operatori del 118 e i carabinieri di Rho.