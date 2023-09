Norma Cerletti, la prof d'inglese che si è licenziata oggi fattura 4 milioni l'anno: «Ho 50mila studenti grazie a Instagram»

di Redazione Web

Norma's Teaching è il nome del profilo social di Norma Cerletti, una ragazza di Milano di appena 31 anni che ha saputo sfruttare le sue competenze unite a un pizzico di creatività per fondare un impero da 50mila studenti e 4 milioni di euro all'anno. Per fare cosa? Insegnare l'inglese, rigorosamente agli italiani.

Ha iniziato un po' per gioco e un po' per scommessa durante l'emergenza Covid e i risultati sono stati impressionanti. Oggi, Norma ha quasi un milione di follower su Instagram e la sua scuola va a gonfie vele. Per non farsi mancare nulla, poi, ha scritto due libri e pubblicato un podcast - ovviamente sull'insegnamento della lingua inglese - su Audible.

Alcune domand fatte da Laura Vincenti de Il Corriere della Sera ci aiutano a fare luce sulla sua incredibile carriera e sulla sua vita prima di arrivare al successo odierno.

Federica lascia la specializzazione in Medicina: «Borsa di studio bassa». La ginecologa la bacchetta: si fa per imparare, non per soldi

Harry Potter, addio al Professor Silente: è morto Michael Gambon

L'intervista a Norma Cerletti, la prof del web

«Frequentavo il linguistico a Magenta e a 17 anni ho fatto la quarta liceo in America, nel Washington State. In un paesino uggioso di cinquemila anime in stile Twilight. Sono sempre stata una secchiona: ero convinta di sapere l’inglese benissimo…» dice Norma, per spiegare dove tutto ha avuto inizio.

Eppure, per quanto si sentisse preparata, l'esperienza negli Stati Uniti ha rivelato alcune sue importanti lacune: «Quando sono arrivata non capivo niente e parlavo in un modo incomprensibile per i local: ho dovuto farmi un sedere così per imparare a pronunciare i suoni come loro. Poi i ragazzi non parlano come i libri: per capire i loro modi di dire devi viverti quella cultura lì».

Sentiamo spesso, da parlanti stranieri, frasi che suonano un po' particolari alle nostre orecchie, come se le parole fossero tutte giuste da sole, ma nel complesso mancasse qualcosa. Lo stesso è successo a Norma, che spiega: «Per intendere “questo è strano” io dicevo that’s strange: loro non capivano perché usano that’s weird. Comunque mi sono diplomata, poi mi sono iscritta all’università, sono laureata in Scienze politiche, e ho ottenuto il certificato Celta, che permette di insegnare sia ai bambini sia agli adulti. Ho iniziato a lavorare come maestra d’inglese per una scuola privata di Milano, ma mi trattavano male e prima del lockdown, a fine 2019, mi sono licenziata».

L'anno successivo al suo licenziamento, tuttavia, è stato proprio l'anno dell'emergenza Covid, per cui Norma si è ritrovata senza clienti. A quel punto «un amico mi ha suggerito di fare qualche video sui social, TikTok, Youtube» ha dichiarato, «il risultato è stato scioccante.

Il metodo di Norma's Teaching è «Veloce e divertente», ci spiega, «Il mio slogan è “fast, fun and fantastic”: è inutile studiare ore e ore che poi non rimane impresso niente, basta imparare una cosa sola al giorno e i risultati si vedono. Bastano 5 minuti per fare una lezione d’inglese. Insegnando ai bambini sono diventata brava a catturare l’attenzione degli allievi e ho scoperto che imparare giocando è più efficace».

Norma, tuttavia, precisa:«Io non sono un’influencer: non faccio marketing e pubblicità per altri brand sui miei profili. I miei guadagni derivano dalla scuola, che lo scorso anno ha fatturato circa 4 milioni di euro. Proponiamo diversi corsi a pagamento, tutti online: io curo i contenuti e le lezioni. Abbiamo 50 mila allievi», che contrariamente a quanto si possa pensare, non sono bambini, ma «soprattutto over 30, tanti adulti che vogliono imparare l’inglese o riprenderlo in mano. Natale scorso ero a San Francisco e mi ferma una mamma italiana: “Io ti seguo perché mia figlia vive qui. L’inglese mi serve per poter parlare con i miei nipoti!”. Che tenerezza».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Settembre 2023, 14:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA