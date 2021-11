No Green pass, si scioglie il comitato di Milano che trattava con la Questura: «Continuiamo a manifestare»

Non esiste più il comitato dei manifestanti 'No Green pass' che trattava con la Questura. Non ci saranno più trattative fra manifestanti e la Questura di Milano. Nonostante i molti tentativi delle ultime settimane di avere un dialogo con la polizia, tutti falliti sistematicamente, il comitato si è definitivamente sciolto.

A darne la notizia sono stati gli stessi 'No Green pass' in una nota in cui si legge che la decisione è stata presa perché «dopo questo sabato, per noi è diventato impossibile sederci al tavolo delle trattative con chi ha rinchiuso centinaia di manifestanti pacifici in una via e li ha trattati peggio dei criminali, obbligandoli a mostrare i documenti per poter tornare a casa».

La lamentela si rifà al trattamento ricevuto da alcuni manifestanti che hanno cercato di deviare il percorso durante l'ultimo corteo e sono stati bloccati dagli agenti che gli hanno impedito di proseguire oltre. In quel frangente, i poliziotti hanno chiesto i documenti ai presenti. Alcuni di loro si sono rivolti alle forze dell'ordine, contattando il 112, per chiedere un immediato intervento, accusando anche dei malori.

I no green pass hanno quindi continuato dicendo che «in seguito a queste valutazioni abbiamo deciso di sciogliere questo comitato, che era nato proprio in previsione di un rapporto ‘costruttivo' con le autorità». Tutti coloro che componevano il comitato torneranno, dunque, a essere dei semplici manifestanti.

Infine nella nota si spiega che lo scioglimento non coincide con la «fine delle proteste», il corteo milanese non ha organizzatori, o meglio ne ha migliaia. Tutti quelli che scendono in piazza sono organizzatori. «Noi siamo uno, nessuno, centomila. Il corteo è andato, va e andrà avanti anche senza di noi».

