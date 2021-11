No Green pass, i manifestanti bloccati dalla polizia chiedono «aiuto» al 112. La scena surreale

A Milano le proteste dei No Vax non sembrano voler cessare. Ma durante l'ultima manifestazione di protesta contro il Green pass è successa una cosa davvero singolare. I manifestanti sono stati bloccati dalla polizia e loro chiamano la polizia per farsi liberare la strada.

È successo sabato scorso a Milano, durante l'ennesima marcia contro l'obbligo di Green pass. Un giovane manifestante ha ripetutamente chiamato il 112 lamentandosi del blocco della polizia e adesso i video, che lo immortalano nell'azione contraddittoria, stanno diventando virali sul web.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Novembre 2021, 18:01

