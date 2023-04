Neonata trovata morta in un cassonetto degli abiti usati a Milano, l'allarme dato da un passante: «Era nata da poche ore»

di Redazione web

Il corpicino di una neonata appena partorita è stato trovato venerdì sera in un cassonetto della Caritas per la raccolta degli indumenti usati a Milano. A notare una manina tra i vestiti appoggiata sul meccanismo a ruota del cassonetto è stato un passante che si era fermato a depositare degli abiti all'angolo tra via Botticelli e via Cesare Saldini, in zona Città studi.

Cosa è successo

L'uomo ha chiamato immediatamente il 112, che è arrivato sul posto insieme agli uomini del 118, ma per la piccola, non c'è stato niente da fare. Sull'episodio stanno ora indagando gli agenti della Squadra mobile. Secondo una prima ricostruzione la neonata, abbandonata nel cassonetto avvolta in una coperta, sarebbe stata partorita solo poche ore prima. Gli agenti di polizia sono al lavoro per cercare di risalire a chi ha gettato la piccola nel cassonetto. Saranno le telecamere di video sorveglianza della zona a poter far luce su quanto accaduto.

