Milano, negazionista prende a calci l'ambulanza: «Siete dei terroristi». Interviene la polizia

Prende a calci un'ambulanza e accusa gli operatori sanitari di fare terrorismo psicologico. Una donna si è scagliata contro un mezzo del 118 e i suoi dipendenti appellandoli come terroristi. L'ambulanza era giunta in via Monza, a Milano, per un codice giallo, quando la donna ha iniziato a prenderla a calci.

Leggi anche > Giorgio morto a 20 di Covid, il dolore dei compagni si squadra: «Adesso gioca in Paradiso con gli Angeli»

La negazionista ha iniziato a urlare, a inveire contro i sanitari e a colpire il mezzo così da spingere il pilota della vettura a chiamare la polizia. A far scattare la denuncia nei confronti della donna che ha preso a calci l'ambulanza il presidente dell'associazione InterSos, la cooperativa sociale Onlus di pubblica assistenza, Luca Casè. Come ha spiegato a Il Corriere della Sera il gesto deve essere da esempio: «L'obiettivo è dare un segnale a squilibrati, negazionisti, complottisti o semplici idioti, che in queste settimane hanno contribuito a rendere il lavoro di infermieri e soccorritori ancora più difficile».

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Novembre 2020, 15:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA