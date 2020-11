Giorgio, morto a 20 di Covid. il dolore dei compagni si squadra. «Adesso gioca in Paradiso con gli Angeli»

Giorgio è morto di covid a soli 20 anni. Il ragazzo giocava nella squadra degli Insuperabili, la squadra di calcio a 5 di Milano composta da atleti con disabilità. Era chiamato da tutti "il gigante buono" e amato dai componenti della sua squdra che lo ha ricordato con un post su Facebook.

«Giorgio era determinato e generoso», recita il post, «Amava immensamente il calcio, i suoi compagni e le sue due grandi squadre del cuore: Inter e gli Insuperabili. Il suo sorriso trasmetteva gioia, così come il suo encomiabile altruismo. Sempre pronto ad aiutare gli altri ragazzi, Giorgio aveva una buona parola per tutti. La sua voglia di condividere emozioni con le persone che amava e i suoi modi di fare ci accompagneranno per sempre».

Dire addio a Giorgio è stato un dolore per tutti: «Caro Giorgio ancora stentiamo a crederci, tu così speciale, così forte e così semplice. Sei unico Giorgione! Adesso gioca in Paradiso con gli Angeli noi continueremo a farlo da quaggiù sicuri sicuri che ci guarderai. Ieri sera Andrea ti ha scritto 3 pagine dove ripeteva la stessa frase ‘ti voglio bene' e ha disegnato tanti cuori. Ci auguriamo ti possano giungere fin lassù».

Uno degli ultimi messaggi di Giorgio è stato per il suo allenatore che lo ha ricordato con un pensiero sui social: «Mi aveva contattato sua mamma per sentirlo telefonicamente 5 giorni fa, lui era in osservazione in ospedale, monitorato perché desaturava e necessitava di ossigeno terapia», spiega raccontando che Giorgio era riuscito a parlare poco ma gli aveva detto di stare meglio e di essere pronto a tornare a giocare. «E invece oggi ho ricevuto un messaggio dalla sua mamma, ora non è più su questa terra», conclude.

