Mutande imbottite di droga: 72 dosi nascoste, arrestato un 34enne

di Redazione web

Ieri sera la Polizia di Stato ha arrestato a Milano un cittadino italiano, di 34 anni pluripregiudicato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti del Commissariato Quarto Oggiaro, a seguito di un’attività investigativa finalizzata al contrasto dello spaccio di droga nella zona di competenza, hanno individuato in via Satta uno stabile come possibile luogo di detenzione di sostanza stupefacente.

Nel corso della perquisizione dell’appartamento individuato con i sopralluoghi, gli agenti di via Sebastiano Satta, con l’ausilio dell’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno rinvenuto all’interno di un borsello un cacciavite nel cui manico erano nascosti sette involucri di cocaina per un peso complessivo di 4,5 grammi. A seguito di perquisizione personale, inoltre, i poliziotti hanno rinvenuto all’interno delle mutande del 34enne un calzino contenente 6 sacchettini chiusi ermeticamente e all’interno di ognuno dei quali c’erano 12 involucri di cocaina, per un totale di 72 involucri dal peso complessivo di 49 grammi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Aprile 2024, 16:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA