Monza, metteva benzodiazepine nel caffè per derubare uomini conosciuti online: arrestata cubana 40enne







di Alessia Di Fiore A Cornate d'Adda (Monza) i carabinieri hanno arrestato una 40enne, di origine cubana, poichè gravemente indiziata di due rapine, una consumata, l'altra tentata. Il provvedimento si basa sui gravi elementi indiziari acquisiti dai militari della Compagnia di Vimercate e della Stazione di Bellusco in relazione a due episodi verificatisi mercoledì e venerdì scorsi, quando due uomini ultracinquantenni, provenienti da diverse località lombarde, sono stati colti da malore mentre erano alla guida delle rispettive auto perdendo i sensi - nel primo dei due casi, il conducente è andato contro il muro di cinta di un'abitazione ed è stato poi derubato della somma di 650 euro custodita in un marsupio. Le indagini Le indagini, comprendenti l'ascolto di persone informate, l'analisi di registrazioni prelevate da impianti di videosorveglianza e l'esecuzione di perquisizioni, hanno consentito di ricondurre entrambi i malori alla somministrazione di sostanze narcotizzanti diluite nel caffè. Secondo l'accusa, la persona fermata avrebbe conosciuto occasionalmente le vittime in ambiente virtuale e le avrebbe successivamente incontrate al solo scopo di derubarle dopo averle rese incoscienti. Gli accertamenti hanno avuto origine dalla denuncia sporta ai Carabinieri dalla prima vittima, e sono stati poi utilmente orientati, grazie all'atteggiamento sospetto percepito dal personale della Polizia Locale e dei Carabinieri intervenuto, su una donna notata sul luogo del malore subito dal secondo malcapitato, il quale ha ripreso conoscenza solo nelle ore seguenti dopo essere stato elitrasportato in codice rosso presso un ospedale di Milano. Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Gennaio 2024, 19:16

