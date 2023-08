Tragedia sul monte Legnone: si stacca un masso e lo colpisce in pieno, morto escursionista di 26 anni

di Redazione web

Un ragazzo di 26 anni è morto stamattina all'alba sul monte Legnone, colpito da un masso che si è staccato improvvisamente e lo ha travolto su uno dei sentieri che portano in vetta. La tragedia in è avvenuta nel versante valtellinese della montagna che fa da spartiacque fra la provincia di Lecco e quella di Sondrio. Allertati di prima mattina, il Soccorso Alpino e i Vigili del fuoco per un'operazione molto impegnativa per il recupero del corpo, anche con l'elisoccorso. L'individuazione del cadavere in un dirupo è avvenuta in quota poco dopo le 6.

L'incidente in montagna

La vittima era con due compagni sulla Direttissima, uno dei sentieri che portano in vetta, quando un masso si è staccato all'improvviso e lo ha travolto, facendolo precipitare per oltre un centinaio di metri.

