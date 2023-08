Incidente in montagna, cade in una gola profonda 10 metri: morto escursionista 50enne Il corpo senza vita trovato in Vallacamonica nel Bresciano





Secondo morto sulle montagne bresciane. Dopo l'escursionista travolto a Sonico da una scarica di sassi, nel primo pomeriggio un uomo di 50 anni è stato trovato senza vita in una gola profonda oltre 10 metri a Borno, in Vallecamonica nel Bresciano. L'uomo è precipitato mentre percorreva un sentiero a est della Cima Moren. Lunghe le operazioni di recupero della salma con due elicotteri di Areu e della Guardia di Finanza. Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Agosto 2023, 17:07

