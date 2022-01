Milano, branco molesta una ragazza la notte di Capodanno: video choc sui social

Nella notte di Capodanno una ragazza di 19 anni è stata vittima di un'aggressione da parte di un folto numero di giovani. È accaduto a Milano, in piazza Duomo, intorno all'1.30. La giovane è stata presa di mira da un gruppo di circa 30 ragazzi che - come documentato da un video pubblicato dalla pagina "Milano bella da Dio" - hanno molestato sessualmente la malcapitata, soccorsa solo in un secondo momento dagli agenti.

Milano, ragazza molestata dal branco: si indaga per violenza sessuale

La Procura di Milano sta indagando con l'ipotesi di reato di violenza sessuale per identificare gli aggressori della ragazza. Le indagini sono coordinate dai pm del pool "fasce deboli" e condotte dalla Squadra mobile di Milano. Inquirenti e investigatori sono al lavoro per identificare i componenti del "branco" che ha abusato della giovane.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Gennaio 2022, 16:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA