Milano, vigili "sentinelle" nei quartieri: da lunedì i nuovi presidi mobili in tutti i 9 Municipi

Missione sicurezza per i vigili di quartiere nuova versione. Partono lunedì i nuovi presidi mobili, per ogni Municipio. Sono in tutto 230 gli agenti che stazioneranno a rotazione in due punti - i più critici individuati - all'interno di ogni Zona, da lunedì a venerdì.

A bordo dei furgoncini tecnologici (gli ultimi sette saranno consegnati a breve) che servono da ufficio su quattro ruote, i vigili saranno le sentinelle del territorio che raccolgono le segnalazioni dei cittadini. È il piano pensato dal Comune. «Vogliamo instaurare un rapporto più stretto con la città e migliorare il dialogo diretto con i cittadini ha spiegato il vicesindaco con delega alla Sicurezza Anna Scavuzzo - riordiniamo le attività dei vigili di quartiere per renderli più visibili e più efficaci».



LE ZONE. Finora erano due, in zona piazzale Selinunte, Figino, via Fratelli Zanzottera (zona San Siro) e al Corvetto, tra piazzale Gabrio Rosa e piazzale Ferrara. Ora si potenziano e da lunedì saranno nel Municipio 6 in largo Giambellino; nel Municipio 8 nell'area Bonola e in piazza Prealpi. Poi, entro metà dicembre nel Municipio 9 in piazzale Maciachini; nel Municipio 2 in via Padova e Parco Martesana; nel Municipio 3 in piazzale Gobetti e via Rizzoli. E a gennaio copriranno tutta Milano: nel Municipio 5 in via Baroni; nel Municipio 1, infine, nelle zone della movida di largo La Foppa e Conca del Naviglio.



LA STRATEGIA. Oltre ai presidi fissi partirà a dicembre la sperimentazione nel Municipio 6 di perlustrazioni in macchina e passeggiate a piedi. Un mix utile, secondo l'amministrazione, per dileguare il senso di insicurezza che spesso spaventa i cittadini. Un auto di quartiere passerà almeno una volta, procedendo in modo lento e con frequenti soste. E una pattuglia a piedi perlustrerà le porzioni di territorio più delicate. L'esperimento durerà 4 mesi. Palazzo Marino valutare l'efficacia e deciderà l'estensione del nuovo modello anche agli altri Municipi.

riproduzione riservata ® Venerdì 15 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA