Milano, strada senza decoro: «In via Benedetto Marcello slalom tra rifiuti e abusivi»

«Spaccio, risse che impauriscono i residenti, parcheggiatori e venditori abusivi che continuano ad imperversare in via Benedetto Marcello. La situazione è insostenibile da ormai troppo tempo come se fosse terra di nessuno». È la denuncia del consigliere del Municipio 3 Marco Cagnolati, Forza Italia, che raccoglie le lamentele dei residenti «esasperati». E fotografa il degrado di una strada investita anche dai numerosi problemi che ruotano intorno alla Stazione Centrale. Va peggio durante il mercato: in un dossier fotografico Cagnolati immortala «i venditori abusivi che, nonostante la presenza di pattuglie della Polizia Locale per il controllo delle bancarelle autorizzate vendono illegalmente merce come se nulla fosse, in totale violazione di qualsiasi legge o regolamento». Stendono cartoni e teli dove espongono magliette, felpe, cappellini, custodie di cellulari, di dubbia provenienza. E fanno i loro affari. La proposta del consigliere azzurro, contenuta in una lettera inviata a sindaco e assessori, è di «un presidio fisso per un periodo di almeno sei mesi per riportare l'ordine e la normalità, oltre a controlli assidui e costanti da parte di vigili, poliziotti e carabinieri». «Sembra normale una situazione di questo tipo?», attacca. La soglia di sopportazione dei residenti del Comitato Salviamo Benedetto Marcello «è ormai colma e giunta al limite»: parlano di «una ferita aperta da curare».

Anche l'area gioco è ancora presa di mira: non è la prima volta, infatti, che dopo i bivacchi qualcuno pensa bene di usare le giostrine e lo spazio dedicato ai bambini come gabinetto. «Atto incivile e disgustoso».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Maggio 2022, 08:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA