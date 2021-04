Milano, trecento giovani in strada per video rap: lanci di pietre contro la polizia. Dispersi con un lacrimogeno

Un gruppo di circa 300 ragazzi si è ritrovato per un video rap in via Micene, alla periferia di Milano, senza alcun distanziamento intorno alle 17.30. Sul posto, mentre dalla centrale operativa la cosa veniva seguita attraverso le telecamere, sono arrivati polizia e carabinieri.

Quando i ragazzi, fra i 16 e i 20 anni, li hanno visti arrivare sono scappati verso piazzale Selinunte dove si sono riuniti e hanno iniziato a lanciare pietre, bastoni e bottiglie contro le forze dell'ordine. Per disperderli è stato anche lanciato un lacrimogeno.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Aprile 2021, 19:57

