Roma, maxi rissa tra giovanissimi a Villa Borghese: un ferito e alcuni fermati

Rissa in serata a Villa Borghese, al centro di Roma. Secondo quanto si è appreso da fonti di polizia, sarebbero stato coinvolti circa 20 ragazzi e ci sarebbe qualche fermato, portato al commissariato Trevi e la cui posizione è ora al vaglio. Un ragazzo sarebbe rimasto ferito al volto. La rissa tra giovani è scoppiata intorno alle 19. A dare l'allarme una passante. Anche questa rissa, come quella del Pincio, sarebbe stata lanciata via social.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Aprile 2021, 21:21

