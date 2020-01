Milano, smog oltre la soglia consentita: da domani scatta il blocco del traffico

Giovedì 2 Gennaio 2020, 14:09

ancora in balia dell'eccessivo. Da sei giorni i livelli di Pm10 sono oltre i 50 microgrammi per metro cubo d'aria, il limite consentito per la concentrazione di polveri sottili. Da venerdì 3 gennaio, dunque, scatteranno le misure previste dall'accordo Aria sottoscritto da Apa, comuni e regione Lombardia per contrastare lo. Limitazioni varie in arrivo, prima fra tutte: il blocco del traffico.I valori di Pm10 nell'sono oltre la soglia massima prevista da ormai quasi una settimana. Il 27 dicembre erano di 53.3, il giorno successivo 57.9, poi addirittura 66 microgrammi il 29 dicembre. Il 30 si è registrato un 56.3, poi ancora un rialzo fino a 61.5 per l'ultimo dell'anno. Ma il dato peggiore arriva dal primo giorno del 2020, con un preoccupante valore di 145.6 di Pm10. Certo non un buon modo per incominciare l'anno nuovo.Visti i risultati, dal 3 gennaio entreranno in vigore tutte lepreviste dal primo livello del protocollo Aria. Tra le più severe quelle che riguardano il, che che si tradurranno in alcuni blocchi alla circolazione delle auto. Ad esempio, i veicoli Diesel euro 4 non potranno circolare (tutti i giorni) dalle 8.30 alle 18.30. Gli Euro 0, 1, 2 e 3 invece sono obbligati a restare fermi dalle 7.30 alle 19.30 dal lunedì al venerdì, poi dalle 8.30 alle 18.30 nei sabati e nei festivi per le auto private e dalle 8.30 alle 12.30 per quelle commerciali. Da lunedì a venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, stop anche per le benzina Euro 0.Ma le misure previste per contrastare i livelli impressionanti di Pm10 nell'aria non si fermano qui. Previsto infatti anche ildi sosta con il motore acceso per tutti i veicoli, di riscaldamento domestico a legna non efficiente, di accensione fuochi. Infine, sarà vietato anche tenere una temperatura sopra i 19 gradi nelle case e negli esercizi commerciali. Le limitazioni saranno attive in tutti i comuni con oltre 30mila abitanti e in quelli che hanno firmato volontariamente il. L'elenco completo delle città interessate e maggiori informazioni sono disponibili sul sito della regione Lombardia