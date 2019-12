Milano, smog oltre la soglia di guardia in ogni zona della città

Sabato 28 Dicembre 2019, 16:56

sotto smog. Il bollettino quotidiano dell'Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) segna infatti nella giornata di sabato 28 dicembre livelli dipiuttosto alti. Il Pm10 ha superato dunque ildi 50 microgrammi per metro cubo d’aria in ogni zona di Milano, nonostante il bel tempo degli ultimi giorni.L'aria non migliora neanche con il clima quasi da primavera che ha caratterizzato le ultime giornate a. Le centraline di monitoraggio dell’installate nel capoluogo lombardo hanno segnato dei valori superiori alla soglia di guardia in tutta la città, con alcune varianti da zona a zona. Ad esempio, scrive Il Giorno, nella giornata di venerdì 27 dicembre l'Arpa ha rilevato livelli di Pm10 pari a 60in viale Marche, a 52 microgrammi nella zona di Città Studi. Poi ancora 56 mg/mc in via Senato e 51 mg/mc al Verziere. Ma il tasso più alto si è registrato a Pioltello-Limito, con 64 microgrammi di Pm10 per metro cubo.