Milano, Sala: «Niente concerto di Capodanno, serve 1 milione di euro: bisogna privilegiare altre cose»

Anche quest'anno a Milano non ci sarà il concerto di capodanno: «Per farlo in maniera seria - ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala - il costo è di un milione di euro». Per cui quella di non farlo «è una decisione mia. Credo - ha aggiunto - che in questi momenti così difficili vadano privilegiate altre cose. Non ci sono altri motivi se non che io vorrei che il bilancio fosse approvato entro fine anno in Consiglio».

«Stiamo tagliando dove possiamo tagliare e al contempo - ha spiegato Sala - e lo vedrete nei numeri, stiamo garantendo una dimensione della spesa praticamente anche superiore agli altri anni perché il bisogno aumenta. Più welfare, e dove possiamo ridurre alcune spese come in questo caso, ve lo diciamo».

Il bilancio «è imminente. Stamattina abbiamo fatto una giunta straordinaria in cui abbiamo parlato degli elementi fondamentali. Quindi il nostro lavoro, di fatto, è concluso. Vogliamo e abbiamo bisogno di tempo - ha concluso - perché devono succedere due cose prima della discussione in Consiglio: la prima sono le commissioni e la seconda che i revisori devono dare il loro parere. E poi si andrà in Consiglio. Io credo si possa fare per arrivare a Natale».

