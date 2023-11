Arriva il Natale a Roma, si accendono le luminarie natalizie in Via Condotti

Natale a Roma.Tradizionale concerto la Banda Musicale dell'Arma dei Carabinieri sulla scalinata di Trinità dei Monti, nel cuore della Capitale, per l'accensione delle luminarie e l'apertura del periodo natalizio. La banda è partita da Largo Goldoni è ha sfilato in via Condotti fino a raggiungere la scalinata. A fare gli onori di casa il presidente dell'Associazione Via Condotti Gianni Battistoni che ha accolto in Largo Goldoni il sindaco Roberto Gualtieri. Dopo un breve saluto si é proceduto al taglio del nastro e all'accensione delle luci.

Subito dopo la Banda Musicale dell'Arma dei Carabinieri ha percorso suonando via Condotti per attestarsi sui primi gradini della Scalinata di Trinità dei Monti dove ha eseguito alcuni brani musicali concludendo con l'inno degli italiani. Le luminarie accese e la musica hanno attirato molti romani e turisti che hanno letteralmente invaso il centro della Capitale.

