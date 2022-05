Milano, armato di coltello rubava nei negozi in zona Sempione: in manette un 26enne brasiliano

Rapine e minacce con un coltello. E' finito in manette, lo scorso mercoledì, un cittadino brasiliano di 26 anni, accusato di rapina aggravata continuata. L'arresto da parte degli agenti di Polizia è arrivata a seguito dei controlli scattati da alcuni episodi di rapina ai danni di negozi in zona Sempione.

Alle 16.20 è arrivata alla Centrale Operativa della Questura la segnalazione di una rapina appena fatta da un uomo armato di coltello ai danni di un centro estetico di via Sebeto. Gli agenti della Squadra Mobile si sono messi alle ricerche del rapinatore sulla base delle descrizioni ricevute. Poco dopo è arrivata un'altra segnalazione di rapina, a distanza di circa 400 metri, in un negozio di abbigliamento della vicina piazza Virgilio commessa con le stesse modalità. I poliziotti hanno subito intercettato il colpevole all'altezza di Piazzale Cadorna e lo hanno trovato in possesso di un coltello da cucina e dell'incasso poco prima rapinato ai due negozi, pari a circa 900 euro, che è stato restituito alle vittime.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Maggio 2022, 13:17

