Milano, si finge suo nipote e chiede soldi per un grave incidente: 83enne truffata

Un piano messo a punto per l'ennesima truffa agli anziani. Accade a Milano, dove una signora di 83 anni è stata derubata da due persone che sono riuscite a portarle via alcune centinaia di euro in contanti e dei gioielli.

Leggi anche > Milano, la statua "Mr Arbitrium" spinge o sorregge l'Arco della pace: «Ha un duplice significato»

Verso le 16.30, il malvivente ha telefonato a casa dell'anziana, che vive in zona Città studi, e si è spacciato per suo nipote. Poi, come da copione, le ha detto di essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale e di avere immediatamente bisogno di soldi. Le ha spiegato che da lì a poco l'avrebbe raggiunta una sua amica per prendere quanto più denaro possibile.

In preda al panico, la vittima ha raccolto tutto quello che ha trovato nell'abitazione e lo ha consegnato alla ragazza, che,dopo poco tempo, si è presentata sotto casa sua. Ma, nel momento in cui ha capito di essere stata truffata, ormai era troppo tardi. La polizia ha raccolto la sua testimonianza e gli agenti stanno cercando elementi utile alle idagini per risalire ai truffatori.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Maggio 2022, 23:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA