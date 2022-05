Milano, la statua "Mr Arbitrium" spinge o sorregge l'Arco della pace: «Ha un duplice significato»

Statua con doppio significato. Una figura maschile nuda, lunga circa 6 metri, appoggiata all'Arco della Pace: nei cittadini di Milano sorge il dubbio 'Spinge o sorregge?'. Da un'idea dell'artista, scultore Emanuele Giannelli, nasce 'Mr Arbitrium', un'opera in resina che resterà in piazza Sempione dal 15 maggio al 15 luglio, dopo aver viaggiato a lungo nella in Toscana. Tanti i significati di questo atto: aggrapparsi alla storia, al classico, alla tradizione, come si può evincere dallo stile figurativo e dalla rappresentazione dettagliata e realistica della figura umana. O forse allontanarsene, tentare di liberarsi dal peso della bellezza.

Mr. Arbitrium racconta il rapporto dell’uomo con la scienza, la tecnologia con tutti i loro aspetti contraddittori e non risolti, la trasformazione dell’uomo, la forza di gravita, la sospensione, l’equilibrio. «La scultura è pensata con tutta la muscolatura in tensione, intenta a sorreggere la struttura o altrimenti a spingerla via in maniera decisa - spiega Giannelli - giocare su tale ambivalenza è l’intento del mio progetto e nel duplice significato di questa azione si cela il concetto che sta alla base della mia opera. In un momento storico di grandi cambiamenti e di ritmi sempre più accelerati come quello che stiamo attraversando, a mio avviso, esiste realmente questo dilemma che inevitabilmente ci chiede di scegliere: spazzare via la Chiesa o l’edificio storico, simbolo delle Istituzioni, di storia, di cultura e tradizione passata o invece sostenere e difendere la Chiesa, la nostra storia millenaria, i simboli della cultura dell’Occidente?. D’altra parte, da sempre l’uomo condivide incertezze, paure, entusiasmi e progressi. Come si interfaccerà rispetto a tali sfide? Ognuno di noi sarà chiamato a decidere quale dei due diversi sentieri intraprendere: 'spingere' oppure 'sostenere'».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Maggio 2022, 21:50

