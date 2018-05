Protesta dei rider, i fattorini che consegnano le ordinazioni di ristoranti, pizzerie e fast food in bicicletta o motorino, in piazza della Scala a Milano. Proprio in città lo scorso 17 maggio un fattorino in scooter ha perso la gamba sotto un tram.

I lavoratori, alcune decine, sono arrivati con le loro biciclette per chiedere più tutele e sicurezza sul lavoro, anche in seguito all'incidente che ha coinvolto la scorsa settimana un loro collega, a cui è stata amputata una gamba. Il presidio è stato promosso da Deliverance Milano, il sindacato autonomo e sociale dei fattorini. '#nonaspetteremoilmortò è lo slogan dei lavoratori che chiedono l'apertura di un tavolo di confronto, dedicato alla loro situazione lavorativa, al Comune di Milano. A questo proposito una delegazione incontrerà l'assessore al Lavoro di Palazzo Marino, Cristina Tajani.

Il Comune «può fare da mediatore e può intervenire ad esempio sulla sicurezza delle strade - ha spiegato il portavoce del sindacato, Jonathan Chiesa -. I fattorini chiedono un contratto di lavoro vero, con le ferie, un compenso fisso e l'associazione, l'abolizione del lavoro a cottimo e del ranking, il meccanismo che premia chi fa più consegne». I fattorini «hanno problemi ad esporsi perché sono ricattabilissimi - ha aggiunto -. Il loro però sta diventando un caso mediatico quindi stanno prendendo più coraggio. Tra di loro ci sono studenti, immigrati, cinquantenni che hanno perso il lavoro». La Cgil ha indetto uno sciopero della categoria per il 25 maggio, ma 'Deliverance Milanò sottolinea come «il sindaco è arrivato dopo su questo tema, anche se chi vorrà partecipare ovviamente è libero», ha concluso il rappresentante. Uno striscione affisso durante il presidio sottolinea però come la lotta per la sicurezza è unica: «Basta morti infortuni sul lavoro, dalle fabbriche ai fattorini. La lotta è una», si legge.

