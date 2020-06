Rapinano due coetanei col taglierino: arrestati due ragazzi di 14 e 15 anni

Due ragazzi di 14 e 15 anni sono stati arrestati dalla polizia a Milano per rapina aggravata in concorso nei confronti di altri due giovani. In via Macedonio Melloni, in zona Monforte, poco dopo la mezzanotte di ieri i due giovani, armati con un taglierino, hanno costretto due ragazzi di 17 e 19 anni a consegnare portafogli e cellulari.



Le due vittime hanno chiamato la polizia, che, intervenuta sul posto ha bloccato i due rapinatori in piazzale Dateo. I due sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso e sono stati portati nel centro prima accoglienza minorile di Torino. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Giugno 2020, 15:08

