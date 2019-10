Pixel Art in Piazza Duomo: 10mila piatti contro la fame nel mondo

Sabato 5 Ottobre 2019, 11:10

Per ladel 16 ottobre, Cefa Onlus – Il seme della solidarietà organizza l’ottava edizione dila più grande performance diurbana mai allestita prima d’ora per spostare l'attenzione sulle gravi condizioni di malnutrizione in cui vivono più di 800 milioni di persone nel mondo.A Milano,diventa così - sabato 5 ottobre - una grandeapparecchiata con 10.000 piatti bianchi. Grazie alla partecipazione di volontari e persone comuni i piatti verranno capovolti per realizzare il disegno dell’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci. Lo studio, la formazione agricola e la conoscenza tecnica sono ritenuti infatti gli strumenti essenziali per vincere la grande