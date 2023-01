Milano, piazzale Loreto diventa agorà verde: pronta nel 2026

di Simona Romanò

Il grigio asfalto lascia il posto a piante e fontane, a una grande isola pedonale, ai percorsi per ciclisti, ai negozi. A Milano Piazzale Loreto si trasforma: da anonimo snodo di traffico a tre chilometri dal Duomo a grande agorà green. Un polo di aggregazione restituito alla comunità connesso a NoLo per garantire continuità all’asse corso Buenos Aires, viale Monza e viale Padova. E nuovo simbolo della Milano olimpica del 2026. È l’obiettivo del progetto Loreto open Community, con cui lo studio Nhood (vincitore del bando internazionale Reinventing indetto dal Comune) punta a creare un piazzale di 9200 metri quadrati, vivibile ed esteticamente bello. «Grande scommessa di trasformazione urbana», ha commentato, ieri, l’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi all’apertura dell’infopoint Loc 2026, in via Porpora 10, dove i milanesi possono essere aggiornati sul restyling, ricevere informazioni e dare suggerimenti (da martedì a domenica, dalle 12 alle 20).

RESTYLING E COSTI

Il cantiere è previsto entro l’autunno, per essere promti per le Olimpiadi 2026. Investimento 80 milioni di euro (contro i 65 previsti prima dei rincari) Nhood rivoluziona piazzale Loreto. Lo spazio pubblico sarà su tre livelli: oltre alla piazza a raso, si svilupperà sulle aree a cielo aperto ottenute con l’apertura del mezzanino del metro e sulle terrazze green dei tetti di nuovi edifici, destinati a uffici, attività commerciali e di svago. Un’agorà con trecento nuovi alberi, dove ci saranno colonnine di ricarica elettrica, rastrelliere e stazioni di bike sharing. E, senza impedire il passaggio delle auto, sarà pensata per pedoni e bici, infatti, saranno disegnati 1,2 chilometri di piste ciclabili.

TRAFFICO

Tutte la arterie che s’affacciano a Loreto rimarranno connesse, «ma i flussi delle macchine saranno rimodulati», ha spiegato Tancredi. Il traffico sarà dirottato ai margini della piazza per favorire ciclisti e pedoni. «La piazza verrà quasi completamente pedonalizzata, ma i veicoli potranno circolare con una regolamentazione diversa, anche se saranno limitati i passaggi non indispensabili». Quindi, «non allarmiamo nessuno: l’asse viale Brianza-viale Abruzzi rimarrà».

