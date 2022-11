Trovato lo sponsor: l’albero di piazza Duomo addobbato dall'Estetista Cinica

L’iconico albero di Natale di piazza Duomo quest’anno sarà un po’ cinico. Come Cristina Fogazzi, l’imprenditrice conosciuta sui social con il nome di “Estetista Cinica”, appunto. Il suo brand di prodotti beauty e skincare, VeraLab, si è aggiudicato il bando per la sponsorizzazione indetto ogni anno da Palazzo Marino, e c’è da scommettere che il tradizionale appuntamento con l’accensione del gigantesco abete riserverà delle sorprese. Di sicuro verrà coinvolta la community di “fagiane” - così sono affettuosamente soprannominati i followers del brand (ne ha 980mila) - sia in presenza sia a distanza.

Il messaggio di autoaccettazione

L’appuntamento è per il 6 dicembre alle 17, quando le luci si accenderanno per lanciare un messaggio forte e chiaro: We Wish You to Be Yourself, l’augurio di essere se stessi. È proprio sul valore dell’autoaccettazione che la 48enne imprenditrice bresciana ha costruito il suo brand, e per l’occasione il tema andrà a braccetto con quello della sostenibilità ambientale e umana: l’albero scelto per illuminare il Natale dei milanesi era destinato all’abbattimento. Al momento sull’allestimento vige il massimo riserbo, ma è certo che ai piedi del grande albero ci sarà un Villaggio natalizio che rispecchierà lo stile VeraLab.

A fin di bene

Il progetto è realizzato da Anomalia Studio e dallo studio 23 Bassi Inoltre, Cristina Fogazzi ha scelto di devolvere alla Casa di Accoglienza Enzo Jannacci, che si occupa di dare un tetto a chi ne ha bisogno, il corrispettivo del costo dell’energia elettrica necessaria all’illuminazione dell’albero.

