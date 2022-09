Milano, pacco bomba in zona Missori: panico tra passanti e negozianti

Piccole bobine di cavi elettrici collegati a un temporizzatore che avrebbero potuto incendiarsi. E' questo il contenuto della scatola ritrovata questa mattina vicino il consolato libico in via larga26, a Milano. Come riferisce la polizia, tutto è iniziato alle 8 quando un passante ha notato un blocco di batterie ministilo annerito dal fuoco e legate tra loro ai piedi del marciapiede, ed è quindi probabile che uno dei due ordigni incendiari abbia preso fuoco a poca distanza dalla saracinesca di una sede della compagnia Moby Tirrenia e del consolato libico. L'area è stata messa subito in sicurezza dai vigili del fuoco e dagli artificieri che hanno provveduto a far brillare il pacco a titolo precauzionale.

All'inizio i negozianti della zona hanno pensato a dei «petardi», simili a «botti di Capodanno». «Ho pensato che fossero petardi, la fiamma era sostenuta - racconta Laura Valli, l'edicolante di fronte a via Larga, che ha assistito all'esplosione di uno dei due ordigni -. Me ne sono accorta vedendo il fuoco e sentendo uno scoppiettio, sembrava un sacchetto». La donna non ha avuto paura, «si vedeva che si stava spegnendo - afferma - ma poteva essere pericoloso per le macchine e i motorini che ci passavano accanto».

Le testimonianze

Davide Patanè, barista del Peter Bar, dice di aver visto «una bella fiammata che sembrava una bomboletta - spiega - in tutto è durato tre minuti, poi il fuoco si è spento. Avevo paura che scoppiasse. C'erano clienti e ci siamo spaventati anche se sembravano botti di Capodanno».

E, ancora, Gianluca, altro barista che lavora davanti alla fermata della metro Missori, racconta invece di aver sentito «un botto» mentre era in pausa. «Però qui stanno facendo i lavori alla Torre Velasca - rimarca - e quindi non ci ho fatto molto caso. I clienti entravano a chiedere cosa fosse successo, non erano spaventati, solo molto curiosi».

