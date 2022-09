Coppia aggredita a calci, pugni e bottigliate: denunciato senegalese

Avrebbe aggredito una coppia, prendendola a calci e pugni e colpendo l'uomo anche con due bottiglie di vetro. Il tutto per futili motivi. E' ancora da chiarire la violenza avvenuta nella serata del 4 settembre poco prima delle 20, nei giardini pubblici di via Galliano, a Firenze. Sotto accusa, come riporta la Nazione, c'è un 40enne, di origini senegalesi, già segnalato e sottoposto a daspo urbano, che è stato denunciato per lesioni.

Leggi anche > Ferragamo, la Cassazione: «Versare il mensile all'ex moglie nonostante le infedeltà di lei»

Le vittime sono state trasportate in ospedale, uno a Santa Maria Nuova e l'altro a Careggi: entrambe hanno avuto una prognosi di 30 giorni. Come riferito dagli investigatori, l'uomo ha riportato «un trauma cranico e facciale complicato da frattura delle ossa nasali e ferite da taglio superficiali al collo e arto superiore destro»; mentre la donna «fratture multiple di costole».

Dopo aver preso a pugni e a calci le due vittime, l'aggressore avrebbe prelevato due bottiglie di vetro da un cestino lì vicino con cui ha colpito nuovamente l'uomo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Settembre 2022, 15:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA