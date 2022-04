Milano, operaio 21enne accoltellato in un cantiere: è gravissimo. Caccia agli aggressori

Dramma a Milano, dove un operaio di 21 anni è stato accoltellato al torace in un cantiere dove questa mattina stava lavorando. Il giovane, di nazionalità egiziana, è in condizioni gravissime.

Milano, operaio accoltellato in cantiere

L'aggressione al giovane operaio egiziano è avvenuta questa mattina in via Luigi Russolo, in zona Rogoredo. Il 21enne ha riportato una ferita al torace ed ha avuto un arresto cardiaco durante il trasporto in codice rosso all'ospedale San Raffaele, dove si trova ricoverato in condizioni gravi. Sul posto è intervenuto il 118 con un'automedica e un'ambulanza. I soccorsi sono stati avvisati dai passanti. Sono in corso le indagini della Polizia di Stato.

Milano, operaio accoltellato per un debito

Il 21enne egiziano accoltellato stamani a Milano è un operaio in servizio in un cantiere in via Russolo. Questa mattina, mentre era al lavoro, ha notato poco distante un gruppo di quattro persone da cui vantava un credito, li ha avvicinati e ha provato a farsi ridare il denaro. Ne è nata una discussione, al termine della quale uno dei quattro uomini ha tirato fuori un coltello e lo ha ferito profondamente all'addome. La Polizia è al lavoro per identificare e rintracciare i responsabili dell'aggressione, fuggiti subito dopo.

