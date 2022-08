Milano, muore in casa schiacciato sotto un armadio

Un uomo di 74 anni questa mattina è stato trovato morto schiacciato da un armadio nella sua abitazione in via Volturno, a Milano. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118 e polizia di stato. Dal momento che sul corpo non sono stati trovati segni di violenza e che la casa era in ordine, l'ipotesi investigativa è che il 74enne, affetto da varie patologie, abbia avuto un malore e si sia aggrappato al mobile, che gli è crollato addosso.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Agosto 2022, 18:03

