Milano, guasto e caos nella metro: linea verde paralizzata. Un passeggero colpito da malore

di Redazione Web

Caos nella metropolitana di Milano questa mattina, con la linea verde M2 letteralmente paralizzata per oltre mezz'ora. Un guasto ha bloccato le corse tra Romolo e Porta Genova, con i collegamenti garantiti comunque da bus sostitutivi.

Milano, guasto e caos nella metro

«I treni sono molto rallentati e alcuni potrebbero fermarsi nelle stazioni diverso tempo», ha fatto sapere Atm in un tweet. Ma come racconta il Corriere della Sera, il caos sulla verde non è stato l'unico episodio della mattinata: tra Vimodrone e Cascina Gobba, dopo le 9, un passeggero ha avuto un malore a bordo di un treno e c'è stato un nuovo stop per consentire i soccorsi.

⚠️ M2: i treni sono sostituiti da bus tra Romolo e Porta Genova e sono rallentati sul resto della linea. Ci scusiamo: il nostro pronto intervento sta riparando un guasto. pic.twitter.com/7wwS7vXpN1 — ATM (@atm_informa) February 27, 2023 ⚠️ M2: abbiamo chiuso la linea tra le stazioni di Vimodrone e Gobba. Siamo in attesa dei soccorsi a un passeggero che si è sentito male a bordo di un treno. pic.twitter.com/akBZEckJZR — ATM (@atm_informa) February 27, 2023

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Febbraio 2023, 16:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA