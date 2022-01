Lombardia, l'ondata prima dose sta finendo. Oggi un'altra Vax night a Sesto

Lo zoccolo duro dei No vax lombardi non demorde, sebbene sia sempre più all’angolo. Crollano, infatti, le richieste delle prime dosi, nonostante le limitazioni per i non immunizzati, sprovvisti del super Green pass, siano più stringenti. La Regione spinge la profilassi con il “Vax night” per il secondo venerdì e la politica s’interroga con il sindaco Giuseppe Sala che si chiede «se le restrizioni possa essere tenute a lungo».

CALO PRENOTAZIONI Con l’obbligo vaccinale per gli over 50 dall’8 gennaio ci si aspettava un boom di prenotazioni, che non s’è visto. Le prime due settimane di gennaio la media è stata buona di 5mila richieste al giorno, con picchi di 8.345 lunedì 3 e di 7.582 martedì 4. Poi, il crollo: da giovedì scorso il numero di appuntamenti ha iniziato a scendere, per fermarsi a circa 2.500 giornaliere. Perché ormai manca lo zoccolo duro degli assolutamente contrari all’iniezione, quindi, è sempre più difficile far lievitare la quota di vaccinati.

VAX NIGHT La Regione prova a spingere con il vaccino di notte: stasera, all’hub di Sesto San Giovanni, maratona dalle 21 alle 8 del mattino di sabato (ingresso senza prenotazione). «Nella notte tra il 14 e il 15 gennaio si sono inoculati 1.006 vaccini, il 90% booster e il 10% prime dosi», ha spiegato l’assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti, parlando di «successo».

APPELLO DELLA POLITICA Sala guarda al premier britannico Boris Johnson: «Sto vedendo le decisioni che sta prendendo Boris Johnson, prendendosi anche i rischi. E mi domando se il nostro posizionamento molto, molto prudente possa essere tenuto a lungo», ha dichiarato ieri. Per esempio, «continuare a tenere chiuse le discoteche o i live club non costringe i ragazzi a stare in casa, anzi se ne vanno in giro, più o meno giustamente», aggiunge. «È molto difficile continuare a gestire questa situazione». Il governatore Attilio Fontana, invece, torna a chiedere al governo di «superare il meccanismo delle zone a colori per pensare un sistema che consenta di monitorare l’andamento della pandemia, ma anche di convivere con il virus».

