Milano, l'anagrafe riapre le sedi chiuse per covid: i nuovi orari lunghi

Da oggi è aperta una sede anagrafica in ogni Municipio di Milano. E gli orari sono prolungati per il Salone centrale di via Larga. Ritorno alla normalità (o quasi) per i servizi anagrafici, in stand by per il Covid. Da oggi ritornano operative le sedi di Sansovino (Municipio 3), Oglio (Municipio 4), Stovani/Baggio (Municipio 7) e Baldinucci (Municipio 9), che si aggiungono alle sedi attualmente aperte: il Salone centrale di via Larga, le sedi di Padova (Municipio 2), Tibaldi (Municipio 5), Legioni Romane (Municipio 6), Accursio (Municipio 8), De Benedetti (Municipio 9). Inoltre, nei mesi di giugno e luglio, il Salone di via Larga resterà aperto con orario prolungato il martedì e il giovedì sino alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 15.30.

Prenotazioni

Sul sito del Comune di Milano è possibile prenotare gli appuntamenti – per non creare assembramenti - sia nelle sedi decentrate sia negli orari prolungati della sede centrale.

Proroga della validità della carta d’identità causa Covid

Dal 2018 il Comune di Milano invia ai cittadini una mail e un video esplicativo sei mesi prima della scadenza della Carta d’identità, ricordando di prendere appuntamento per tempo. Il Ministero dell’interno ha disposto – causa Covid - la proroga della validità della carta d’identità dal 30 aprile al 30 settembre 2021. Sarà possibile viaggiare nei confini nazionali anche con la carta che indica una data di scadenza già passata.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Giugno 2021, 16:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA