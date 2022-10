Milano, incendio e paura nel negozio Prada: chiusa via Montenapoleone. Cosa è successo

Paura a Milano in pieno centro, nel celebre quadrilatero della moda. Questa mattina un principio di incendio ha spaventato dipendenti e clienti del negozio Prada, in via Montenapoleone: per domare le fiamme è servito l'intervento dei vigili del fuoco, che sono intervenuti appena in tempo.

L'incendio, scrive l'ANSA, sarebbe partito da un quadro elettrico al primo piano: l'intera via Montenapoleone è stata parzialmente chiusa al traffico proprio per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. I vigili del fuoco sono intervenuti con sei squadre per domare il rogo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Ottobre 2022, 11:31

