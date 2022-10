Roma, incendio vicino a San Pietro: fuma una sigaretta a letto e l'appartamento va in fiamme

di Redazione web

Una sigaretta fumata a letto è probabilmente all'origine dell'incendio scaturito in un appartamento, al quinto piano di un edificio in via Francesco Caracciolo a Roma, a pochi metri dal Vaticano.

Il palazzo è stato evacuato

Sul posto, questa mattina alle 8, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della stazione San Pietro che a causa dell'intenso fumo che usciva dalle finestre e in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, hanno evacuato l'intero palazzo a scopo precauzionale.

Le fiamme sono state spente poi dai vigili del fuoco e nessuno è rimasto ferito. I danni hanno riguardato parte dell'appartamento coinvolto. Lo stabile è stato quindi posto in sicurezza e le persone sono state fatte rientrare regolarmente nelle loro abitazioni.

Domenica 2 Ottobre 2022, 12:15

