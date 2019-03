Soffocata in casa, suicida in carcere il compagno killer: si è impiccato con un lenzuolo

Pietro Carlo Artisi, nella cella del carcere di San Vittore in cui era recluso da mercoledì: l'uomo era stato fermato per l'omicidio della sua compagna, la 53enne Roberta Priore, soffocata a morte e trovata senza vita nella sua casa di Milano. Pietro si è impiccato sabato sera, poco dopo le 22: mercoledì mattina aveva confessato il delitto della sua compagna.



Il dramma di Roberta, 14 anni fa la figlioletta precipitò dal balcone Si è suicidato in carcere, nella cella del carcere di San Vittore in cui era recluso da mercoledì: l'uomo era stato fermato per l'omicidio della sua compagna, la 53enne, soffocata a morte e trovata senza vita nella sua casa di Milano. Pietro si è impiccato sabato sera, poco dopo le 22: mercoledì mattina aveva confessato il delitto della sua compagna.

Quando gli agenti della polizia penitenziaria lo hanno trovato, aveva un lenzuolo intorno al collo ed era ancora vivo: i poliziotti hanno chiamato il 118 e l'uomo è stato ricoverato all'ospedale San Carlo. La sua battaglia ha avuto termine questa mattina, quando è stato dichiarato in morte cerebrale.

UNA SETTIMANA DOPO Il cadavere di Roberta era stato trovato martedì nella sua abitazione di Milano, in via Piranesi 19: Pietro Carlo aveva confessato l'omicidio la mattina seguente, dopo un lungo interrogatorio nella notte. L’uomo era stato bloccato sulle scale all’uscita del palazzo dai poliziotti, arrivati sul posto su richiesta della figlia di Roberta che non aveva sue notizie da due giorni. La donna alle spalle aveva una storia drammatica: 14 anni fa la seconda figlia Costanza morì a 4 anni dopo essere precipitata dal balcone.

