Milano, un giardino dedicato alle sorelle Giussani che inventarono Diabolik

Il Comune di Milano dedica il giardino di Piazza Grandi alle sorelle Angela e Luciana Giussani, creatrici del mitico personaggio di Diabolik. Il 15 giugno, infatti, alla presenza dell'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, di Mario Gomboli, direttore della casa editrice Astorina, e di Claudia Sozzani, erede delle sorelle Giussani, si terrà la cerimonia di intitolazione del giardino ad Angela e Luciana, le sorelle milanesi che nel 1962 inventarono Diabolik, che proprio quest'anno festeggia i suoi 60 anni.

Il prossimo 10 giugno sarà per Astorina una data molto importante, visto che celebrerà i cento anni dalla nascita di Angela Giussani (1922-1987). Per festeggiare questa ricorrenza le tre testate mensili (il Diabolik inedito, uscito il primo del mese, e le ristampe Diabolik R, in uscita proprio il 10, e Diabolik Swiisss nelle edicole il 20 giugno) ospiteranno sedici pagine extra dedicate a foto della «mamma» di Diabolik e ad alcuni ricordi di chi l'ha conosciuta.

Sempre il 10 giugno è la data scelta per pubblicare la settima uscita del Diabolik Magnum dal titolo «Cento volte in gioco». Il volume si aprirà infatti con uno speciale di 32 pagine dedicato ad Angela, che proporrà una sua intervista inedita rilasciata a Gianni Bono nel 1973 e arricchita con foto d'epoca e interventi di chi ha lavorato con lei. In uscita il primo luglio l'inedito 'Diamanti nei diamantì mentre l'8 luglio è prevista un'uscita del tutto straordinaria: la ristampa di uno degli episodi più amati di sempre, 'Diabolik, chi sei?', l'albo del '68. In allegato al fumetto, e due 'diabolicì mazzi da poker con illustrazioni di Riccardo Nunziati.

