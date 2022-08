Milano, una gabbia per catturare il cinghiale “nuotatore”: si sono perse le sue tracce

E' ancora caccia al cinghiale, avvistato a Milano giovedì scorso, nelle acque della Darsena. Dopo poco tempo dall'inizio delle ricerche, il quadrupede ha fatto perdere le sue tracce. Potrebbe risultare pericoloso l'aggirarsi dell'animale in una zona abitata, non conforme al suo habitat. I Vigili del fuoco, con l'aiuto della Protezione Civile e di Metropolitana Milanese, hanno posizionato poco prima del ponte Alexander Lang, dal lato di via Gorizia, ha gabbia di cattura.

Per i sommozzatori, che hanno cercato ovunque l'animale, anche nelle acque che scorrono sotto la strada, ritengono che «sia presumibilmente ancora presente nel canale allegato di scolo dell'Olona».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Agosto 2022, 20:36

