Milano, la campagna del Comune contro il fumo si sposta nei tavolini all'aperto. De Pasquale (FI): «Altre le priorità»

La campagna contro chi si accende una sigaretta nei dehors e nei tavolini all’aperto, triplicati dopo il primo lockdown di marzo. A ingaggiarla è il Comune: «No al fumo passivo con spazi anche all’aria aperta “smoking free” per salvaguardare i polmoni dei non fumatori e dei soggetti più sensibili, come i bambini». Questa l’idea della maggioranza di centrosinistra, che ha preparato un ordine del giorno da discutere in consiglio. L’ala ambientalista, con il presidente della commissione Trasporti Carlo Monguzzi, avrebbe voluto lo stop al fumo da subito con sanzioni per chi trasgredisce. Ma l’ala più moderata del Pd non vuole pesare con nuove restrizioni sui ristoratori già messi duramente alla prova dai due lockdown e che, ad oggi, non hanno potuto riaprire. Alla fine, dunque, è prevalsa la linea morbida: nessuna sanzione o imposizione «no fumo», ma si punta al senso di responsabilità dei milanesi. A mediare, il capogruppo del Pd Filippo Barberis, primo firmatario del documento depositato in consiglio comunale, che impegna il sindaco Giuseppe Sala e la giunta «ad attivarsi, superata l’emergenza sanitaria, insieme alle associazioni di categoria dei pubblici esercizi, per promuovere una campagna di sensibilizzazione finalizzata a limitare il fumo nei dehors e nei tavolini all’aperto di bar e ristoranti, riconoscendo con uno specifico bollino “smoking free” tutti i locali che decideranno di aderirvi». Pollice verso del centrodestra con il capogruppo di Forza Italia Fabrizio De Pasquale: «La guerra contro il fumo passivo è corretta, forse però le priorità in piena emergenza Covid sono altre». E ancora: «Rischia di essere una pura battaglia ideologica, perché non capisco chi farà rispettare all’atto pratico i divieti, considerando l’anarchia che regna oggi in ogni luogo pubblico».

