Milano, 19enne entra di notte in una palestra con altri otto amici e si spacca entrambe le gambe

Una bravata finita con due gambe rotte e un ricovero d'urgenza in ospedale. È quanto accaduto nella notte tra domenica e lunedì a Milano: un ragazzo italiano di 19 anni, è entrato di nascosto nella palestra Zero Gravity di via Carlo Valvassori Peroni a Milano.

Stando a quanto ricostruito dalla Questura, il 19enne era in compagnia di almeno altri otto ragazzi e tutti insieme avrebbero iniziato a saltare sui tappeti elastici nella struttura. Dopo uno dei tanti salti, il giovane sarebbe atterrato male e a quel punto gli amici avrebbero chiamato al 112 chiedendo aiuto.

I soccorsi, arrivati alle 2 di notte, hanno trasportato il ragazzo in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda: nell'incidente ha riportato la frattura di tibia e perone di entrambe le gambe. Tutti i giovani identificati rischiano una denuncia per essersi introdotti all'interno della palestra.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Giugno 2021, 15:24

