Colf cade dal quinto piano e muore: stava pulendo le finestre

Una colf 35enne di origine filippina è morta venerdì scorso, ma la notizia è stata diffusa solo oggi, dopo essere caduta dal quinto piano di un appartamento in cui lavorava come collaboratrice domestica in corso Concordia, in centro a Milano.

Secondo una prima ricostruzione la vittima è scivolata dalla scala, i gradini sarebbero stati rivolti verso la finestra, che stava utilizzando per pulire ed è caduta nel cortile interno dello stabile, da un'altezza di circa 15 metri. In casa non c'era nessuno. Sul caso indaga il pm Francesca Crupi la quale ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Giugno 2021, 15:45

