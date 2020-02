Milano città "bestiale", ok al nuovo Regolamento: dal patentino per i cani pericolosi, ai circhi, alla difesa dei crostacei vivi

Al lavoro insieme al cane: il Comune autorizza i dipendenti

Martedì 4 Febbraio 2020, 05:01

città amica degli. Approvato ieri dal Consiglio, con 26 favorevoli e 7 contrari del centrodestra, il nuovo Regolamento per il benessere e la tutela degli animali. Il Regolamento ha tenuto i consiglieri inchiodati in aula per due settimane sviscerando quasi ogni argomento possibile dalobbligatorio per i cani pericolosi alla gestione dei crostacei per uso alimentare.Sulil dibattito è stato più che acceso, a partire dal: 50 euro che i padroni (circa 5600 i cani interessati) dovranno pagare per i tre giorni di corso. L'attestato sarà riservato a una serie di specifiche, elencata nel Regolamento. Tra cui per esempio, l'american bulldog, il dogo argentino, il pitbull, il rottweiler e lupo cecoslovacco. Altro tema caldo del dibattito è stato il, altrimenti detto «a strozzo». Il Comune ha ottenuto di vietarlo, contro il parere dell'opposizione, che è riuscita a portare a casa solo alcune deroghe, come quella per le forze dell'ordine.nel mirino. Da oggi i paletti per l'attendamento sul territorio saranno alti, in modo da disincentivare «l'uso di alcune specie» come lupi, orsi, pinnipedi, rinoceronti, ippopotami, giraffe. Vengono inoltre vietati iper gli effetti negativi sugli animali; la vendita di animali nei mercati temporanei e l'accattonaggio con esibizione di animali, a meno che non si dimostri che si tratti di compagni di vita dei senzatetto. Fino alle norme per la gestione deidestinati all'alimentazione per minimizzarne la sofferenza, sia in fase di conservazione sia in fase di preparazione al consumo.Due gli impegni che il Consiglio ha affidato alla Giunta: il primo è quello di intervenire perché l'venga potenziata per la raccolta delle deiezioni dei cani; il secondo riguarda la promozione di eventuali vagoni o aree dedicate agli animali su tutti i mezzi del. «Il nuovo Regolamento vuole avere un ruolo educativo», ha commentato l'assessore con delega Tutela animali Roberta Guaineri.