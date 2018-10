Milano, la banda della polizia festeggia i 90 anni con un concerto alla Scala

, quella che il premio Oscar Ennio Morricone ha definito: «una vera e propria orchestra di fiati»,con elementi provenienti dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ha mantenuto intatta la propria missione di veicolare attraverso la musica quelli che sono i valori della Polizia di Stato: la legalità, il senso civico e la tutela della libertà. Nella straordinaria cornice de il Teatro alla Scala di Milano, davanti ad una platea d’eccezione verranno eseguite musiche di Verdi, Nino Rota ed Ennio Morricone.che, insieme al vice direttore Roberto Granata, ha portato il complesso a svolgere una continua e intensa attività concertistica in Italia e nel mondo, celebrando con la musica i più importanti eventi dell’istituzione, con la partecipazione del Primo clarinetto solista dell'Orchestra del Teatro e della Filarmonica della Scala Fabrizio Meloni e del baritono il maestro Simone Piazzola. L’evento sarà presentato dalla giornalista Francesca Fialdini.la banda della Polizia di Stato ha collaborato con le più illustri realtà musicali nazionali come l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro la Fenice di Venezia, il Teatro San Carlo di Napoli. Sono numerosi i concerti nelle più belle piazze d’Italia e, grazie ad esibizioni oltre confine come in occasione del Columbus Day a New York presso l’Hammerstein Ballroom di Manhattan e a Washington presso l’Ambasciata italiana, a Gerusalemme, ad Essen, in Messico, a Malta e a Oslo, la Banda musicale ha ottenuto anche consensi internazionali.Oltre ad essere stata diretta dal celebre direttore Antonio Pappano, la Banda ha suonato con Mariella Devia, Katia Ricciarelli, Amii Stewart, Vincenzo La Scola, Cheryl Porter, Stefano Bollani, Leon Bates, Claudio Baglioni, Mario Biondi, Gianni Morandi, i Pooh e Renato Zero, artisti appartenenti al panorama della musica classica e leggera.