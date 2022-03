Milano, la Bam saluta la primavera con laboratori e ballo. E si prepara a quattro stagioni di eventi

Si è cominciato ieri con la festa della primavera: laboratori per bimbi, ballo, recitazione, fiori e uno spettacolo dei Kataklò. Ma è solo l’assaggio, alla Bam si proseguirà fino a Natale respirando all’aria aperta per ritrovare il contatto con la natura, anche in città. È partita la seconda parte della stagione di eventi di Biblioteca degli alberi, il giardino-parco urbano dietro a piazza Gae Aulenti, che è anche teatro all’aperto, gestito da Fondazione Catella: previsti 240 fra appuntamenti e iniziative gratuiti da qui a Natale. Il palinsesto è formato da trimestri che seguono il cambio delle stagioni, e che si aprono con una giornata di celebrazione della stagione a cavallo fra gli equinozi e i solstizi. Dal 17 al 19 giugno si tiene la prima edizione di Bam Circus, il festival delle meraviglie al parco, mentre dal 16 giugno a metà luglio arrivano i concerti con Boom Bam! Sunset Music in the Park realizzato in collaborazione con Saturnino & Friends. Il 18 settembre tocca all’ormai tradizionale concerto per il rientro in città, il Back to the City Concert con gli allievi dell’Accademia della Scala. Ma le iniziative sono moltissime, e vanno dallo yoga, agli orti didattici, al fitness. «Bam è idea di cultura come strumento di rigenerazione urbana e attivazione di spazi pubblici, motore di aggregazione e inclusione sociale», ha spiegato Francesca Colombo, direttrice generale culturale. La guerra in Ucraina non può essere dimenticata. Infatti, la Foresta circolare dei salici sarà dedicata alla pace. Le performance che si terranno lì verranno dedicate all’obiettivo di sostenibilità numero 16 dell’Onu, ovvero «pace, giustizia e istituzioni forti» con la possibilità, per chi vuole, di adottare simbolicamente un albero. Il ricavato sarà devoluto al fondo Milano aiuta Ucraina aperto da Fondazione Milano su iniziativa di Palazzo Marino.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Marzo 2022, 06:00

