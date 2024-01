Milano, sequestro record di droga: 570 chili di hashish e 2 di cocaina. Due arresti, dosi sotto il tappetino dell'auto

di Redazione web

Al termine di un'indagine sul narcotraffico coordinata alla Dda di Milano, gli agenti della squadra mobile del capoluogo lombardo hanno arrestato due italiani pregiudicati di 32 e 66 anni e sequestrato 570 chili di hashish e due di cocaina.

L'attività investigativa - spiega in una nota la questura - ha preso il via nel febbraio 2023, quando i poliziotti della squadra mobile di Milano, attraverso approfondimenti investigativi su persone reputate attive nello smercio di sostanze stupefacenti, sono giunti all'identificazione di un uomo che gravitava tra i comuni di Assago, Corsico e Buccinasco, ritenuto dedito al traffico di droga: si tratta del 66enne, originario della Puglia, con precedenti per riciclaggio, sequestro di persona, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e associazione a delinquere di stampo mafioso.

Dall'attività d'indagine svolta, caratterizzata da servizi di osservazione, visione di telecamere e intercettazioni telefoniche e ambientali, sono emersi almeno sette episodi tra febbraio e marzo del 2023 in cui l'uomo ha verosimilmente operato consegne di cocaina, occultandola sotto il tappetino dell'auto, tra i comuni di Bresso, Vittuone, Rozzano e Bareggio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Gennaio 2024, 19:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA