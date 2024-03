A 92 anni derubato dell'orologio da 70mila euro: anziano rapinato col trucco dello specchietto

di Redazione Web

Hanno usato il trucco dello specchietto per strappare dal polso di un 92enne un Patek Philippe dal valore di 70 mila euro. È accaduto ieri nel primo pomeriggio in via Bazzi a Milano. Autori dello scippo due uomini in sella a uno scooter che hanno urtato lo specchietto della vettura dell'anziano.

L'uomo è sceso per constatare i danni mentre i due uomini si sono fermati accanto, gli hanno preso il prezioso orologio e sono scappati. L'anziano ha sporto denuncia agli agenti della Questura.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Marzo 2024, 14:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA